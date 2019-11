Welke oordoppen met draad zijn het best en welke oordoppen hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Oordoppen zijn er in verschillende vormen en maten. Draadloze dopjes zijn tegenwoordig populair, maar veel mensen behouden liever een snoer.

De Consumentenbond testte tientallen oordopjes met draad, onder meer op het gebied van geluidskwaliteit, draagcomfort, mogelijkheden en kabellengte. Het gaat om oordoppen die met een kabel in de telefoon moeten.

De Bose SoundSport krijgt een testoordeel van 8,8 van de Consumentenbond. De oordoppen scoren vooral goed op het gebied van geluidskwaliteit, namelijk een 9,2.

Ook het draagcomfort wordt beoordeeld als ruim voldoende. De oordoppen zijn in-ear en sluiten de gehoorgang dus goed af. Ook is de SoundSport geschikt voor sporten, omdat ze zweet- en weerbestendig zijn. Er wordt een reistasje of -doosje meegeleverd.

De Sony MDR-XB50AP heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. De oordoppen kosten nog geen 30 euro en zijn aangemerkt als Beste Koop. Over het totaal genomen scoren ze een 7,3.

Daarbij is de geluidskwaliteit ruim voldoende en lekken de doppen weinig geluid naar buiten. Er ligt wel enige nadruk op de basklanken. Voor sommigen mogelijk iets té. Verder kunnen mensen het draagcomfort na langere tijd als onvoldoende ervaren.

