Apple heeft woensdag een nieuwe MacBook Pro met een groter scherm en een verbeterd toetsenbord aangekondigd. De nieuwe laptop wordt vanaf 25 november geleverd.

De grootste vernieuwing in de laptop is het grotere scherm. Het nieuwe model heeft een schermgrootte van 16 inch, tegenover 13 of 15 inch van de vorige modellen. Hierbij is de behuizing iets groter geworden, maar tegelijkertijd zijn de schermranden kleiner geworden. Daardoor heeft de laptop in verhouding meer scherm.

Ook biedt het scherm een hogere resolutie en pixeldichtheid. Het scherm is daardoor scherper en heeft een betere kleurweergave dan zijn voorgangers.

Omstreden 'vlindertoetsenbord' is verleden tijd

Apple heeft ook het toetsenbord aangepast. Sinds de introductie van Apples zogenoemde 'vlindertoetsenbord' in 2015 heeft het bedrijf hier veel klachten over ontvangen. In de afgelopen jaren zijn de toetsenborden iets aangepast, maar de problemen bleven aanhouden.

De nieuwe MacBook maakt gebruik van een traditioneel schaarsysteem. Dit moet ervoor zorgen dat de knoppen dieper kunnen worden ingedrukt, waardoor ze minder kwetsbaar zijn. In de laptops met een 'vlindertoetsenbord' raken de toetsen makkelijker beschadigd, bijvoorbeeld als er vuil tussen komt.

MacBook Pro heeft ook een nieuw audiosysteem

Verder bevat de laptop grotere ventilatoren om de hitte kwijt te kunnen. Ook is de laptop voorzien van een nieuw audiosysteem.

Ook kan het geheugen en de opslag van de nieuwe MacBook Pro veel meer uitgebreid worden dan bij de huidige modellen mogelijk is. Zo is het werkgeheugen uit te breiden tot maximaal 64 GB, en de opslag tot 8 TB. Dit staat tegenover maximaal 16 GB geheugen en 2 TB opslag voor de recentste MacBook Pro-modellen.

De nieuwe MacBook vervangt het huidige model van 15 inch, dat niet meer officieel via Apple te koop is. De prijs blijft hetzelfde als voorheen, namelijk 2.699 euro. De laptop is beschikbaar vanaf 25 november.