Een Amerikaanse rechter heeft dinsdag bepaald dat het niet is toegestaan om bestanden op internet te plaatsen waarmee een pistool ge-3D-print kan worden. De rechter zet daarmee een streep door een plan van de regering-Trump om het publiceren van dat soort blauwdrukken wel toe te staan.

In de zaak moest het ministerie zich verantwoorden tegenover twintig Amerikaanse staten. Die vinden dat het publiceren van dergelijke bestanden, zoals de rechter eerder al had bepaald, een gevaar is voor onder andere de samenleving en wereldvrede.

Het Amerikaanse ministerie heeft deze zaak verloren, en is verplicht te handhaven tegen online gepubliceerde bestanden om wapens te printen.

Defense Distributed tegen Amerika

De zaak draaide oorspronkelijk om blauwdrukken van pistolen die door de website Defense Distributed online werden gezet in 2012. Die blauwdrukken konden worden gebruikt om onderdelen van pistolen te 3D-printen.

Defense Distributed werd destijds gewaarschuwd dat het niet is toegestaan om zulke bestanden te publiceren, en dat deze offline gehaald moesten worden. De site was het hier niet mee eens, en diende de bestanden in ter controle. Tijdens deze controle werd een deel van de bestanden afgekeurd, waarna de site een rechtszaak aanspande.

Na het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump veranderde het ministerie van Buitenlandse Zaken echter van mening, en zei het dat het publiceren van de bestanden toch toegestaan was. Dat zorgde er weer voor dat de twintig Amerikaanse staten naar de rechter stapten.

Defense Distributed heeft gezegd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.