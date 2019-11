Facebook heeft in 2016 geprobeerd de populaire videoapp Musical.ly te kopen, aldus BuzzFeed News en persbureau Bloomberg. Musical.ly werd in 2017 overgenomen door het Chinese bedrijf ByteDance, dat de naam vervolgens veranderde in TikTok.

Volgens BuzzFeed News voerde Facebook "serieuze gesprekken" om Musical.ly over te nemen, maar is het nooit tot een deal gekomen. ByteDance legde in 2017 honderden miljoenen dollars neer om de videoapp in handen te krijgen.

Later liet ByteDance de naam Musical.ly vallen om de app wereldwijd - met uitzondering van China - onder de naam TikTok in de markt te zetten. In China staat het sociale medium bekend onder de naam Douyin.

Facebook-oprichter en -directeur Mark Zuckerberg waarschuwde in oktober dat een aantal grote sociale media in handen is van Chinese bedrijven. Hij vroeg zich hardop af of het wenselijk is dat TikTok video's censureert. ByteDance ontkent dat de Chinese overheid het bedrijf onder druk zet.

Facebook probeerde in 2016 actief de Chinese markt te betreden, maar keert zich nu - volgens Zuckerberg vanwege China's beleid omtrent internetvrijheid - juist tegen het land.