Het aantal meldingen van kinderporno is in vijf jaar tijd vertienvoudigd. In 2014 ging het nog om 3.000 meldingen, dit jaar zijn bij de politie 30.000 meldingen binnengekomen. Dit blijkt woensdag uit onderzoek van Bureau Beke.

Volgens de onderzoekers is de enorme toename toe te schrijven aan het feit dat bedrijven als Google, Facebook en Microsoft verplicht zijn melding te maken als zij stuiten op mogelijk kinderpornografisch materiaal.

Ondanks dat de capaciteit om kinderpornozaken te onderzoeken binnen de politie is vergroot, "blijft het aanbod aan zaken groot en moet de politie afgewogen keuzes maken over welke zaken wel en welke niet worden opgepakt".

Hierdoor blijven duizenden meldingen op de plank liggen. Na de 30.000 meldingen zijn 700 onderzoeken gestart. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarvan driehonderd zaken in behandeling genomen. De onderzoekers noemen dit lage aantal "onwenselijk".

"Niet alleen vanwege de mogelijk urgente zaken, die de politie in feite al onder zich heeft in plaats van ernaar te zoeken, maar ook vanwege het ontbreken van een signaal naar de 'simpele' kinderpornoplegers, die feitelijk een belangrijk deel van de kinderpornomarkt in stand houden."

Onderzoekers: Extra mankracht nodig

In september van dit jaar is nog eens 15 miljoen euro vrijgemaakt door het kabinet voor de zedenpolitie zodat de achterstand weggewerkt kan worden. Het is niet bekend of dit afdoende zal zijn. In het rapport wordt benoemd dat er zowel bij het OM als bij de politie extra mankracht nodig is.

De onderzoekers stellen daarnaast dat Nederland "wereldwijd een sleutelrol speelt in het fenomeen kinderporno", wat vooral komt door onze goede digitale infrastructuur.