Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zijn niet tevreden over de manier waarop Intel omgaat met een lek in de processorchips. Zij zeggen in The New York Times dat de chipfabrikant niet volledig eerlijk is over de kwetsbaarheid.

De VU-onderzoekers maakten in mei details over een ernstige kwetsbaarheid in de Intel-chips bekend. Daarmee is het mogelijk om details uit te lezen die door de processors verwerkt worden, zoals wachtwoorden of creditcardgegevens.

Nadat de onderzoekers het lek in september 2018 aan Intel hadden gemeld, bracht het bedrijf in mei een update uit. Volgens de onderzoekers deed Intel alsof het bedrijf daarmee meer kwetsbaarheden had opgelost dan daadwerkelijk het geval was.

"We wisten dat het niet helemaal waar was", zegt VU-onderzoeker Cristiano Giuffrida tegen The New York Times. Pas met een aanvullende update die dinsdag bekend werd gemaakt, waren de problemen die in mei volgens Intel opgelost waren, technisch ook gerepareerd.

Volgens de VU-onderzoekers zijn alle kwetsbaarheden die bij het bedrijf zijn aangekaart nog steeds niet gedicht. Een woordvoerder van Intel erkent dat en zegt dat de updates van mei en die van dinsdag de risico's "sterk verminderen".

Onderzoeker Herbert Bos van de VU liet in mei in gesprek met NU.nl al doorschemeren niet helemaal tevreden te zijn met de manier waarop Intel omging met het processorlek.