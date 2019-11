De landelijke toezichthouder voor gezondheidszorg in de Verenigde Staten start een onderzoek naar de inzage die Google heeft in patiëntgegevens, meldt The Wall Street Journal. Maandag kwam via de zakenkrant aan het licht dat een Amerikaanse zorgverlener zonder toestemming van patiënten data met Google deelt.

Google zou inzicht hebben in de patiëntgegevens van tientallen miljoenen Amerikanen in 21 staten. Het bedrijf zou die informatie gebruiken om technologie rond gezondheidszorg te ontwikkelen.

Het Amerikaanse ministerie van Gezondheidszorg "zal proberen meer informatie te verkrijgen over deze massale verzameling van medische gegevens van individuen", zegt het hoofd van de afdeling die zich bezighoudt met burgerrechten tegen The Wall Street Journal.

De toezichthouder gaat het project, dat Nightingale wordt genoemd, toetsen aan de Amerikaanse wet HIPAA. Die wet regelt dat ziekenhuizen hun data met derde partijen mogen delen zolang die partij die informatie gebruikt voor zorgverlening.

Google zegt in een verklaring tegen The Wall Street Journal "blij te zijn om mee te werken aan vragen rondom het project". Volgens het bedrijf voldoet Nightingale aan HIPAA en andere regelgeving omtrent patiëntgegevens.