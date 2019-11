Facebook kondigt Facebook Pay aan, een methode om binnen de vier sociale media van het bedrijf betalingen te doen. De betaalmethode wordt eerst beschikbaar voor Facebook en Messenger in de Verenigde Staten, maakt het bedrijf bekend op zijn website.

Later moet Facebook Pay ook beschikbaar worden op Instagram en WhatsApp. Door de betaalmethode op zijn vier sociale media beschikbaar te maken, wil Facebook het mogelijk maken om "naadloos en veilig" geld over te maken of betalingen te doen.

Facebook-gebruikers in de VS kunnen hun pinpas, creditcard of PayPal-account aan Facebook toevoegen om de betaalmethode te gaan gebruiken. Vervolgens kunnen zij betalingen doen in de Facebook-apps, bijvoorbeeld voor Marketplace.

Facebook zegt Facebook Pay later beschikbaar te maken in andere landen. Wanneer de dienst naar Nederland komt, is niet duidelijk.

Verhouding tot cryptomunt libra is onduidelijk

In juni kondigde Facebook al zijn eerste stappen op het gebied van betalingen aan: de cryptomunt libra. Het bedrijf wil de cryptomunt in 2020 beschikbaar maken op zijn platform, waardoor gebruikers onderling geld kunnen overmaken.

Hoe Facebook Pay zich precies tot de libra gaat verhouden, is onduidelijk. Vooralsnog wordt de omstreden crytpomunt niet expliciet door Facebook benoemd in relatie tot Facebook Pay.