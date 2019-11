Google moet persoonsgegevens overhandigen van mensen die via Google Maps negatieve neprecensies hebben achtergelaten bij een Amsterdamse kleermakerij, heeft de rechtbank in Amsterdam deze week besloten in een zaak tussen de kleermakerij en het Amerikaanse bedrijf.

Het gaat om IP-adressen, telefoonnummers, namen en e-mailadressen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor vervolgstappen tegen de recensenten. Naast het aanleveren van de gegevens moet Google de neprecensies verwijderen.

De kleermakerij deed verschillende keren bij Google melding van "haat en spam" in de reviews. Google stelde in een reactie dat de berichten niet in strijd waren met het beleid van het bedrijf.

Volgens de onderneming zijn de namen die recensenten gebruikten niet bekend bij het bedrijf. Ook herkent de kleermakerij de gebeurtenissen niet die in de beoordelingen worden genoemd. Zo wordt in een beoordeling geschreven over het op maat laten maken van een bruidsjurk, terwijl het bedrijf die dienst niet aanbiedt.

Google zegt neprecensies niet toe te staan

In de regels van Google staat dat "bijdragen moeten zijn gebaseerd op echte ervaringen en informatie". "Opzettelijke valse content, gekopieerde of gestolen foto's, niet-relevante reviews, lasterlijk taalgebruik, persoonlijke aanvallen en overbodige of onjuiste content zijn allemaal in strijd met ons beleid. We vragen u dergelijk gedrag te melden."

In een reactie laat Google aan NU.nl weten geen neprecensies toe te staan. "Als gebruikers denken dat een Google-review ons beoordelingsbeleid schendt, dan kunnen zij dit melden en dan onderzoeken we de claims. Na afronding van het onderzoek nemen we maatregelen in overeenstemming met onze bevindingen, zoals we in dit specifieke geval ook met meerdere reviews hebben gedaan."

Het is voor zover bekend de tweede keer dat een rechter Google dwingt de contactgegevens van neprecensenten prijs te geven. In 2016 gebeurde dat ook al, toen neprecensies van een Amsterdams kinderdagverblijf waren verschenen.