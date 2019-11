Veel gebruikers van de dinsdag verschenen videodienst Disney+ ondervinden op de eerste dag na de bètatest problemen met de verbinding van de dienst.

Na een bètatest in Nederland is Disney+ dinsdag officieel beschikbaar in Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Op Allestoringen.nl kwamen dinsdagmiddag honderden meldingen binnen van mensen die hinder ondervonden met de videodienst.

De meeste mensen die een melding hebben achtergelaten, zeggen geen video's te kunnen bekijken. Daarnaast zijn er problemen met inloggen, waardoor het soms even duurt voordat gebruikers op hun profiel terechtkomen.

De problemen spelen wereldwijd. Ook in de Verenigde Staten zien veel abonnees een foutmelding bij het inloggen. Sommige mensen kunnen na een paar pogingen wel inloggen.

Disney+ was de afgelopen weken al gratis te gebruiken in Nederland. Disney koos Nederland uit als testland. Dinsdag kwam de dienst officieel beschikbaar voor een maandelijks bedrag van 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. Er is nog wel een proefperiode van een week.

Nu ook exclusieve Disney+-titels beschikbaar

Tijdens de bètatest waren alleen eerder verschenen titels op Disney+ te bekijken. Vanaf dinsdag kan ook worden gekeken naar series en films die exclusief op Disney+ staan, zoals de nieuwe Star Wars-serie The Mandalorian, The World According to Jeff Goldblum en een liveactionversie van Lady and the Tramp.

Ook zijn alle Star Wars-films voor het eerst in 4K met HDR-ondersteuning te bekijken.