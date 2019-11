De computersystemen van het campagneteam van de oppositiepartij Labour in het Verenigd Koninkrijk waren maandag niet of moeilijk bereikbaar door een ddos-aanval. Dit meldt een correspondent van de BBC op Twitter.

Bij een ddos-aanval wordt er in korte tijd een grote hoeveelheid verkeer naar een server van een website gestuurd. Hierdoor kan een website heel traag worden of zelfs helemaal offline gaan.

Medewerkers van de partij hebben een mail ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom de campagnesystemen van Labour maandag niet of moeilijk toegankelijk waren. Er zou een "grootschalige en geavanceerde aanval" op de computersystemen van Labour zijn uitgevoerd staat in de mail.

Een woordvoerder van de partij heeft aan de BBC laten weten dat er geen gegevens zijn gestolen, de aanval heeft alleen voor vertraging gezorgd. Volgens de woordvoerder zijn alle systemen inmiddels hersteld.

De partij heeft de aanval gemeld bij het National Cyber Security Centre. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zat.

Het is momenteel verkiezingstijd in het Verenigd Koninkrijk. Op 12 december mogen de inwoners van het VK naar de stembus. De verkiezingen moeten ervoor zorgen dat er beweging komt in de Brexit-patselling.