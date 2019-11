Apple heeft op verzoek van Instagram de app Like Patrol verwijderd. Met de app konden gebruikers van Instagram in de gaten worden gehouden en daarom staat Like Patrol bekend als een app voor stalkers.

Met de app Like Patrol kunnen gebruikers precies zien welke berichten een specifieke Instagram-gebruiker een hartje geeft en waar hij op reageert. De app brengt daardoor de activiteit van de gebruiker gedetailleerd in kaart en kan ook meldingen geven zodra een gebruiker die in de gaten wordt gehouden iets doet op Instagram.

Instagram wil niet dat zijn gebruikers op deze manier bespioneerd worden en heeft daarom Apple dwingend verzocht om de app offline te halen. Apple heeft de app daarop verwijderd uit de App Store.

In eerste instantie had Instagram zelf een tabblad waarop de activiteit van de mensen die je volgt te zien is. Dit tabblad stond al snel bekend als een handige functie voor stalkers. Daarom besloot Instagram om het tabblad uit de app te verwijderen.