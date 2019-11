Twitter gaat mogelijk toch niet alle politiek getinte advertenties verbieden op het platform. Ingewijden melden aan Buzzfeed News dat politieke advertenties onder bepaalde voorwaarden wel worden toegestaan.

Twitter heeft afgelopen week gesproken met adverteerders over de nieuwe voorwaarden omtrent het verbod op politieke advertenties. In de gesprekken zouden medewerkers van Twitter de totale ban op politieke advertenties hebben genuanceerd.

Alleen advertenties die een specifieke kandidaat of een specifiek beleid promoten worden niet toegestaan. Een advertentie om aandacht te vragen voor bijvoorbeeld klimaatverandering zou wel mogen.

Twitter is van plan om later in november de nieuwe regels bekend te maken. De regels moeten vanaf 22 november van kracht worden. Voor die tijd moet duidelijk zijn wat de regels voor politieke advertenties precies zijn.

Twitter-directeur Jack Dorsey maakte in oktober bekend dat Twitter alle advertenties van politieke aard wereldwijd gaat verbieden. Volgens Dorsey worden politieke boodschappen aan mensen opgedrongen door de advertenties. Hij wil niet dat Twitter daarvoor wordt ingezet en hij vindt dat politici zelf de aandacht van kiezers moeten verdienen op het platform.

Bij de aankondiging van het verbod maakte Twitter al een uitzondering bekend. Tijdens verkiezingen mogen er wel advertenties worden ingekocht om mensen aan te moedigen om te gaan stemmen.