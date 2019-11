Door een update van de servicevoorwaarden voor YouTube, maken eigenaren van kleinere YouTube-kanalen zich zorgen over het voortbestaan van hun kanaal. In de voorwaarden is namelijk een regel toegevoegd over het sluiten van accounts als deze niet genoeg inkomsten genereren.

In de geüpdatete voorwaarden die op 10 december ingaan, staat dat YouTube een account mag sluiten als dit account niet langer "commercieel rendabel is". Hierdoor hebben kleine kanalen het idee dat YouTube hun account zal sluiten als ze niet genoeg inkomsten genereren via advertenties.

YouTube reageerde via Twitter op de ophef die ontstond bij YouTubers, die in sommige gevallen financieel afhankelijk zijn van de opbrengsten van hun kanaal. In de reactie meldde YouTube dat er geen nieuwe regels aan de voorwaarden zijn toegevoegd, maar dat er enkel wat regels zijn herschreven voor de leesbaarheid.

YouTube benadrukt dat makers zich geen zorgen hoeven te maken dat hun account wordt gesloten. De regel is vooral bedoeld voor accounts die gedateerd zijn of bijna niet gebruikt worden, aldus het platform.

De relatie tussen YouTubers en het videoplatform staat al langer op gespannen voet. In augustus kreeg YouTube nog kritiek dat de regels van het platform niet zouden gelden voor populaire kanalen.