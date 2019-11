Google heeft een deal gesloten met Ascension, de op één na grootste zorggroep in de Verenigde Staten, om gegevens in te zamelen van patiënten. Dat gebeurt zonder toestemming te vragen aan de dokter en de patiënt, schrijft The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen en inzage in documenten.

Het zou gaan om een samenwerking onder de naam Project Nightingale. Via Nightingale zouden minstens 150 Google-werknemers inzicht hebben gekregen in de patiënteninformatie van tientallen miljoenen Amerikanen in 21 Amerikaanse staten.

Het gaat om laboratoriumuitslagen, diagnoses en opnamedossiers, gelinkt aan namen en geboortedata. Het zou legaal zijn onder de Amerikaanse wet, die ziekenhuizen toestaat om in bepaalde gevallen informatie te leveren aan zakenpartners zonder de patiënt te informeren.

Volgens The Wall Street Journal zou Google de informatie onder andere gebruiken om nieuwe software te ontwikkelen die de zorg voor patiënten moet verbeteren. In een reactie aan The Wall Street Journal zegt Google dat het zich aan de Amerikaanse wet houdt en "robuuste databeveiliging heeft".