Twitter wil "gemanipuleerde of synthetische media" in de toekomst van een waarschuwingslabel voorzien. Althans, dat is een van de richtlijnen die het socialemediaplatform maandag voorstelde. Het bedrijf houdt nu een enquête onder gebruikers.

Gebruikers die een tweet met gemanipuleerde beelden willen liken of retweeten, zouden onder het nieuwe beleid gewaarschuwd worden. Het gaat in deze gevallen om misleidende beelden zoals deepfakes waarin het gezicht van een bekende persoon op een ander filmpje is geplakt.

Ook stelt het bedrijf voor om dit soort nepbeelden in het vervolg van een link naar een nieuwsbericht dat de beelden ontkracht te voorzien. In het ergste geval worden dit soort tweets verwijderd, zoals wanneer die "de fysieke veiligheid van iemand bedreigen of op een andere manier tot serieuze schade kunnen leiden".

Voordat het de regels invoert, wil Twitter via een enquête meningen van gebruikers verzamelen. Na 27 november zal het bedrijf definitief beslissen of dit beleid wordt ingevoerd.