De harde kern van XS4ALL weekt zich los van moederbedrijf KPN en start een eigen provider: Freedom Internet. Dit ging eraan vooraf.

XS4ALL is een van de oudste Nederlandse internetproviders voor consumenten. De aanbieder startte in 1993. Destijds werd het bedrijf opgericht door hackers die een vrije toegang tot het internet belangrijk vonden. Ook privacybescherming voor klanten stond hoog in het vaandel.

De internetaanbieder gaf klanten meer vrijheid over hun verbinding. Zij konden bijvoorbeeld meer netwerkpoorten open zetten. Ook stond de klantenservice bekend vanwege zijn deskundigheid.

KPN: Voor klanten verandert er niks

Vijf jaar na de oprichting werd XS4ALL overgenomen door KPN. De afspraak was dat XS4ALL nog drie jaar zou blijven bestaan, maar de merknaam hield het uiteindelijk veel langer vol. KPN maakte in januari van dit jaar bekend "in de loop van 2019 en 2020" geen abonnementen meer aan te bieden onder de merknamen van dochterondernemingen Telfort, Yes Telecom en XS4ALL.

Onder de paraplu van KPN bleef XS4ALL deels zelfstandig opereren. Veel klanten zijn bang dat daar een einde aan komt als de merknaam verdwijnt en XS4ALL helemaal opgaat in KPN.

De provider heeft de afgelopen maanden meermaals beloofd dat er voor klanten van deze merken in de praktijk niets verandert. "KPN heeft het voornemen om op termijn de dienstverlening van deze merken verder te laten verlopen onder de vlag van het KPN-merk." Eind 2020 zal XS4ALL verdwijnen.

Petitie gestart voor behoud XS4ALL

Niet lang na het besluit van KPN startte voormalig XS4ALL-medewerker Kirsten Verdel een petitie voor het behoud van XS4ALL. "Dit is de kip met de gouden eieren slachten", staat op de petitiepagina. "XS4ALL is voorvechter van privacy en veiligheid en dat mag niet verdwijnen."

Al na twee dagen was de petitie getekend door twintigduizend mensen die dit sentiment delen. Op het moment staat de teller op bijna 55.000 handtekeningen.

Ook voormalig XS4ALL-directeur Doke Pelleboer tekende de petitie. "Als je XS4ALL opheft, gooi je een premiumproduct weg", zei hij in een interview met Emerce. Pelleboer was van 1999 tot oktober 2005 directeur van XS4ALL. Volgens hem laaide de discussie over de toekomst van het merk regelmatig op. "Om de zoveel jaar kwam de discussie weer terug over wat KPN met XS4ALL zou moeten doen. Het leek een soort wetmatigheid."

Het actiecomité achter de petitie nam de naam XS4ALL Moet Blijven aan. KPN ging meerdere keren het gesprek met de club aan, maar de provider vertelde hen dat het verdwijnen van XS4ALL niet heroverwogen zou worden.

Een woordvoerder van KPN zei destijds tegen NU.nl de emoties van het actiecomité "gezien de historie van het merk" te begrijpen. "Om de zorgen weg te nemen, hebben we in het gesprek nog eens benadrukt dat er voor klanten van XS4ALL niks verandert. Ze behouden de producten en service die ze nu hebben, het modem en toegang tot de expertise en de service van de helpdesk zoals ze die nu ook ervaren."

Nieuwe provider: Freedom Internet

Begin november besloot het actiecomité het niet langer af te wachten en werd een crowdfunding gestart voor een nieuwe internetaanbieder: Freedom Internet. Deze provider werkt met dezelfde waarden als XS4ALL deed. "Vrijheid, privacy, innovatie en veiligheid staan centraal", staat op de crowdfundingsite. "Niet winst is onze primaire drijfveer, maar het leveren van echt goede diensten, zowel technisch als maatschappelijk."

Het streefbedrag van 1,25 miljoen euro werd binnen een dag gehaald. Daar stopte het niet, want twee dagen later werd ook het maximumbedrag van 2,5 miljoen euro aangetikt. "Plan B is er!", schrijven de initiatiefnemers.

Freedom Internet gaat internet aanbieden via ADSL en glasvezel. Daarnaast kunnen klanten bij de provider terecht voor televisie en telefonie. De nieuwe internetprovider is nog in de opstartfase; het bedrijf wil in het eerste kwartaal van 2020 van start gaan.