De DigiD-app voor iPhones maakt het voortaan mogelijk om identiteitsbewijzen te controleren via de NFC-lezer het toestel, meldt DigiD-beheerder Logius. Voorheen kon dat alleen met een Android-telefoon.

Met de DigiD-app kunnen gebruikers inloggen bij onder meer de overheid en organisaties. Om gevoelige informatie te kunnen inzien of wijzigen, is een eenmalige controle nodig. Voor deze ID-check is een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart nodig.

Het toevoegen van zo'n bewijs kan vanaf maandag ook via de NFC-chip van iPhones. Dat kon voorheen niet. Op Android-telefoons was dat al tweeënhalf jaar mogelijk, maar Apple hield de NFC-lezer een stuk meer gesloten.

NFC staat voor Near Field Communication en maakt het mogelijk om contactloos informatie uit te wisselen op korte afstand. Deze techniek wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om met een telefoon of smartwatch te betalen.

Bij het instellen van de DigiD-app kunnen gebruikers met een iPhone in het vervolg aangeven een ID-bewijs via de NFC-lezer toe te voegen. De telefoon wordt dan tegen het bewijs aangehouden, waarna de app gegevens uitleest. Hiervoor is wel een iPhone 7 of nieuwer nodig die draait op iOS 13. Bij rijbewijzen geldt dat ze later dan 14 november 2014 moeten zijn uitgegeven.

In 2018 noemde Raymond Knops, op dat moment staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, het "zeer wenselijk" dat Apple ontwikkelaars meer toegang zou geven tot de NFC op mobiele apparaten. Op die manier zou volgens hem de betrouwbaarheid van DigiD verhoogd worden.