De actiegroep XS4ALL Moet Blijven heeft maandag een nieuwe internetprovider gepresenteerd: Freedom Internet. De provider wil zich op het gebied van privacy, veiligheid en kwaliteit onderscheiden van de bestaande concurrentie.

Freedom Internet wil vanaf het eerste kwartaal van 2020 internet, televisie en telefonie aanbieden. De internetverbindingen zullen via ADSL en glasvezel aangeboden worden.

De nieuwe internetprovider is ontstaan uit onvrede over het besluit van KPN om de merknaam XS4ALL te laten verdwijnen. Volgens de actiegroep heeft XS4ALL onder meer een geschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid die meerwaarde biedt boven wat KPN en andere providers doen.

XS4ALL heeft zich in het verleden hard gemaakt voor bepaalde maatschappelijke standpunten. Zo bemoeide de provider zich vrijwillig met een conflict tussen Stichting BREIN en Ziggo toen eerstgenoemde via de rechter wilde afdwingen dat de provider de torrentsite The Pirate Bay ontoegankelijk zou moeten maken.

Bits of Freedom leent domeinnaam aan Freedom Internet

De actiegroep Bits of Freedom, die zich inzet voor digitale burgerrechten, stelt zijn domeinnaam freedom.nl onder voorwaarden beschikbaar aan Freedom Internet. De stichting geeft donateurs nu al een e-mailadres dat eindigt op @freedom.nl.

De stichting Internet4all, die ontstond toen XS4ALL in 1998 in handen kwam van KPN, doneerde in 2009 geld aan Bits of Freedom waarmee de actiegroep zijn activiteiten kon herpakken. In 2006 moest Bits of Freedom daar wegens geldgebrek mee stoppen.

Freedom Internet geeft klanten de mogelijkheid om een e-mailadres met hun eigen domeinnaam te kiezen, of een @freedom.nl-adres van Bits of Freedom te nemen. Op die manier willen zij voorkomen dat klanten "gegijzeld" worden met een e-mailadres dat is gekoppeld aan de provider.

Bits of Freedom kan eenzijdig besluiten dat Freedom Internet de freedom.nl-domeinnaam niet langer mag gebruiken. De stichting kan dat doen als Freedom Internet zich volgens de organisatie niet houdt aan de beloftes op het gebied van privacy en vrijheid.