Uber-directeur Dara Khosrowshahi heeft zijn excuses aangeboden nadat hij de moord op Jamal Khashoggi een "ernstige fout" van Saoedi-Arabië had genoemd in een interview met Axios on HBO. Hij tweette maandagavond dat hij fout zat met de opmerking.

"We kunnen niet vergeven of vergeten what er met Khashoggi gebeurd is", schrijft Khosrowshahi. Dat zou hij na de opnamen ook tegen de journalist van Axios hebben gezegd, en "onze aandeelhouders weten al heel lang wat ik van deze kwestie vind. Het spijt me dat ik bij Axios niet duidelijk was."

De directeur vergeleek in het interview de moord op de Saoedische journalist met het dodelijke ongeluk dat een zelfrijdende Uber-auto een aantal maanden eerder veroorzaakte.

Saoedi-Arabië is een van de grootste aandeelhouders van Uber. Het investeringsfonds van kroonprins Mohammed Bin Salman heeft miljarden dollars in het Amerikaanse tech- en taxibedrijf gestoken.

Saoedi-Arabië en zijn de facto leider Bin Salman worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Khashoggi, die in oktober 2018 werd vermoord in Istanboel.

Ook zit Yasir Al Rumayyan, de voorzitter van het Saoedische fonds, in de raad van bestuur van Uber. Op de vraag of dat wenselijk is, antwoordde Khosrowshahi dat Saoedi-Arabië heeft gezegd dat het land met de moord op Khashoggi een fout heeft gemaakt.

"We hebben zelf ook fouten gemaakt", zei de Uber-directeur vervolgens, waarna hij dodelijke ongeluk met een zelfrijdende Uber aanhaalde. "Ik denk dat mensen fouten maken. Dat betekent niet dat zij daar nooit voor vergeven kunnen worden."

'Saoedi-Arabië is net zoals elke andere aandeelhouder'

Khosrowshahi zei verder dat Saoedi-Arabië dezelfde rol heeft "als elke andere aandeelhouder". Uber is sinds mei een beursgenoteerd bedrijf. "Iedereen kan in ons bedrijf investeren als zij dat willen. Ze zijn een grote investeerder."

Na het televisie-interview met Axios stuurde de Uber-directeur een verklaring aan de Amerikaanse nieuwssite. "Ik heb in het moment iets gezegd waar ik niet achter sta", aldus Khosrowshahi. "Als het aankomt op Jamal Khashoggi: de moord op hem was verwerpelijk en zou niet vergeten of goedgepraat moeten worden."

Khosrowshahi is sinds augustus 2017 de directeur van Uber. Hij volgde Travis Kalanick op, die het bedrijf verliet na een reeks aan schandalen.