Zoekmachine Bing linkte tot voor kort nog steeds naar kinderporno in de zoekresultaten. The New York Times vond tientallen afbeeldingen van kinderporno door gebruik te maken van de zoekmachine van Microsoft.

In januari oordeelden onderzoekers als dat Microsoft meer moest doen om te zorgen dat er via Bing geen kinderporno verspreid kan worden, maar de techgigant heeft deze content vervolgens niet volledig uit de zoekresultaten kunnen verwijderen.

Naast Bing konden de onderzoekers van de krant ook kinderporno vinden via Yahoo en DuckDuckGo. Deze twee zoekmachines zijn namelijk gebaseerd op Bing.

Een woordvoerder van Microsoft heeft aan The New York Times laten weten dat er een fout is ontdekt in het algoritme en dat het lastig is om dit tegen te gaan, omdat het om een 'bewegend doelwit' gaat. Inmiddels moeten de beelden niet meer vindbaar zijn.

Onderzoekers van The New York Times bekeken de beelden niet zelf, maar hebben alleen links verzameld die ze doorstuurde naar het Canadian Center for Child Protection. Dit instituut kon vervolgens bevestigen dat het inderdaad om kinderporno ging.