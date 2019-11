Misleidende advertenties op Facebook met BN'ers die bitcoin zouden aanprijzen, zijn vanaf december in Nederland te melden. Facebook maakt bij wijze van test een formulier beschikbaar waarin gebruikers dit soort reclames kunnen aankaarten, zegt het bedrijf op Marketingfacts.

Facebook heeft wereldwijd te maken met advertenties waarin BN'ers zogenaamd in bitcoin hebben geïnvesteerd. In Nederland zijn onder anderen John de Mol, presentator Matthijs van Nieuwkerk en zanger Waylon slachtoffer van deze misleiding.

Het formulier dat vanaf december in Nederland getest wordt, is momenteel al in gebruik in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. Facebook noemt de meldingen van gebruikers "essentieel" om de frauduleuze advertenties op te kunnen sporen.

Een groep van tien BN'ers deelde in oktober een verklaring waarin zij Facebook oproepen om actie te ondernemen. De Mol klaagde Facebook in augustus aan in een poging het bedrijf te dwingen harder op te treden. De uitspraak in de rechtszaak volgt maandag.