Facebook en YouTube verwijderen berichten en video's waarin uitspraken worden gedaan over de identiteit van de klokkenluider in de Oekraïneaffaire. De informatie van de onbekende persoon ligt aan de basis van de huidige afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump.

In een verklaring meldt Facebook dat het noemen van de naam van de klokkenluider in strijd is met zijn interne regels. Die verbieden het openbaar maken van de identiteit van "ooggetuigen, informanten en activisten". Facebook zal "alle vermeldingen van de naam verwijderen".

Een woordvoerder van YouTube zegt tegen CNN dat video's waarin de vermeende naam van de klokkenluider genoemd wordt ook verwijderd worden. De regel geldt ook voor de titels en beschrijvingen van video's.

Een woordvoerder van Twitter zegt tegen de Amerikaanse zender dat het op het sociale medium niet tegen de regels is om een naam te tweeten.

Facebook maakt inhoud artikel 'niet beschikbaar'

De rechtse nieuwssite Breitbart publiceerde 30 oktober een artikel met informatie over de vermoedelijke identiteit van de klokkenluider. Sinds woensdag is dit artikel niet meer via Facebook te lezen en krijgen mensen die op de link op Facebook klikken de melding dat deze "niet beschikbaar" is.

De klokkenluider onthulde eerder dit jaar dat Trump tijdens een telefoongesprek druk had uitgeoefend op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Trump wilde dat Zelensky een corruptieonderzoek instelde naar zijn mogelijke tegenkandidaat bij de presidentsverkiezing Joe Biden en diens zoon Hunter.

Verschillende Republikeinse politici hebben de afgelopen dagen aangedrongen op het openbaar maken van de identiteit van de klokkenluider.