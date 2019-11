Het maken van een back-up van bedrijfsgegevens op een eigen harde schijf staat niet per definitie gelijk aan diefstal, oordeelt de kantonrechter. Hoewel de kopieën zijn gemaakt, heeft het bedrijf niet kunnen aantonen dat de informatie vervolgens ook verder verspreid is, staat in een vrijdag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Den Haag.

De uitspraak werd gedaan in een zaak tussen een werkgever en een ontslagen werknemer. De werknemer had bedrijfsgevoelige informatie gekopieerd van een werklaptop naar een harde schijf voor privégebruik. Volgens de werkgever was dat in strijd met de gesloten geheimhoudingsovereenkomst.

De kantonrechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechtbank kan het de werknemer niet worden verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de bedrijfsgevoelige informatie buiten de organisatie.

Aangezien de werknemer is ontslagen omdat hij de geheimhoudingsovereenkomst zou hebben geschonden, verklaart de rechter dit ontslag onrechtmatig. Het bedrijf moet daarom onder meer een schadevergoeding van tienduizenden euro's betalen. Het gaat onder meer om salaris dat het voormalige personeelslid nog had moeten krijgen.