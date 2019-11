Uber zal naar eigen zeggen "waarschijnlijk" een deal sluiten met concurrent Waymo, het Google-zusterbedrijf dat werkt aan technologie voor zelfrijdende auto's. Het gaat naar verwachting om een licentieovereenkomst om Waymo-technologie te mogen gebruiken, omdat Uber anders zijn eigen software voor autonoom rijden moet aanpassen.

Deze mogelijke aanpassing aan zijn software kan Ubers "productie van technologie voor autonome voertuigen beperken of vertragen", aldus het bedrijf bij de presentatie van zijn recentste kwartaalcijfers.

De uitspraak volgt op het oordeel van een deskundige die Ubers software heeft nagekeken. Die deed dat als onderdeel van een schikking met Waymo in een rechtszaak over de diefstal van bedrijfsgeheimen. Een oud-werknemer van Waymo zou intellectueel eigendom hebben meegenomen met zijn overstap naar Uber.

De expert oordeelde dat het bedrijf nog steeds technologie van Waymo in zijn software gebruikt. Volgens Waymo blijkt hieruit dat de "aanklacht dat Uber intellectueel eigendom achterover heeft gedrukt verder wordt bevestigd".

Het is onduidelijk wanneer Uber de beslissing over het gebruik van een Waymo-licentie uiterlijk moet nemen. Het bedrijf, dat de technologie voor autonoom rijdende voertuigen in zijn taxi's en vrachtwagens wil inzetten, wilde niet reageren.