Breng digitale objecten tot leven met augmented reality en ruim al die losse Office-apps op met een nieuwe Office-bundel van Microsoft. Dat en meer in deze editie van de rubriek Apps van de week.

Adobe Photoshop for iPad

Photoshop maakt deze week de overstap naar de tablet van Apple met de eerste volwaardige Photoshop-app die een stuk verdergaat dan het simpele Photoshop Express. De app ondersteunt de Apple Pencil en laat je PSD-bestanden importeren en bewerken. Ben je klaar, dan kun je een bestand ook in iCloud opslaan, zodat je op je MacBook of iMac verder kunt werken.

De iPad-versie van Photoshop bevat alles wat je van het programma op de pc gewend bent: van het werken in verschillende lagen tot een grote collectie aan kwasten en kleuren. De app is dertig dagen gratis te gebruiken, daarna is een abonnement op de Adobe Creative Cloud verplicht.

Download Adobe Photoshop voor iOS (gratis)

Microsoft Office

Als je Office-programma's op je smartphone gebruikt, zat er tot nu toe niks anders op dan losse apps te downloaden voor alle Office-diensten. Microsoft brengt daar nu verandering in met de nieuwe Microsoft Office-app. Deze app bundelt Excel, PowerPoint en Word in één app.

Met de ingebouwde camera kun je een foto van een document direct exporteren naar een Word-document. Gefotografeerde tabellen zet je op dezelfde manier gemakkelijk over naar Excel. Alles wat je met de afzonderlijke Word-, Excel- en PowerPoint-apps kunt, werkt ook in de gebundelde app.

De app is momenteel al beschikbaar als bètaversie. Door jezelf aan te melden via deze link, kun je de app gratis downloaden uit de Google Play Store.

Download Microsoft Office voor Android (gratis)

Adobe Aero

Adobe wil augmented reality toegankelijk maken met het nieuwe Adobe Aero. Met de app heb je geen programmeerkennis nodig om objecten in AR te bouwen en demonstreren. In de app importeer je 3D-bestanden of 2D-lagen van apps als Photoshop. Vervolgens kun je bijvoorbeeld een virtueel bouwwerk in de echte wereld plaatsen en eromheen lopen met je smartphone of tablet.

Ook kun je in de app punten aangeven die reageren op aanraking en paden uittekenen die de objecten volgen. Zo kun je bijvoorbeeld een bewegend kunstwerk in je kantoor zetten of een digitale raket door een klaslokaal laten vliegen. Om Aero te gebruiken, heb je een Adobe ID nodig.

Download Adobe Aero voor iOS (gratis)