Amerikaans politiek nepnieuws op Facebook is in de eerste tien maanden van 2019 bijna 159 miljoen keer weergegeven, meldt actiegroep Avaaz in een onlangs gepubliceerd onderzoek.

Avaaz bekeek de honderd populairste Facebook-berichten die door onafhankelijke factcheckers als misleidend zijn bestempeld. Daaruit bleek dat deze berichten 158,9 miljoen keer zijn weergegeven en 8,9 miljoen vind-ik-leuks, reacties en shares hebben opgeleverd.

Het ging om onder meer nepnieuws waarin werd beweerd dat de grootvader van de Amerikaanse president Donald Trump een pooier en belastingontwijker was. In hetzelfde bericht werd ook onjuist benoemd dat Trumps vader lid zou zijn van de Ku Klux Klan. Het bericht werd 29,2 miljoen keer weergegeven.

Een onwaarheid over Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter in het Huis van Afgevaardigden, leverde 24,6 miljoen weergaven op. In het bericht stond dat Pelosi 2,4 miljard dollar (zo'n 2,2 miljard euro) had gestolen om de afzettingsprocedure van Trump te bekostigen.

Het grootste gedeelte van het nepnieuws was negatief. Daarvan ging 62 procent over de Democraten of liberale standpunten en 29 procent over de Republikeinen of conservatieve standpunten. Een klein deel van het nepnieuws was positief en hemelde de Republikeinen of conservatieven op.

Volgens Avaaz zijn de maatregelen die Facebook tegen de verspreiding van nepnieuws treft onvoldoende. Het bedrijf werkt onder meer met onafhankelijke factcheckers die onwaarheden kunnen markeren. In Nederland werkt NU.nl samen met Facebook om desinformatie op te sporen.