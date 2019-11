Twitter gaat bij wijze van experiment emoji's suggereren bij gebruikers die een reactie willen plaatsen of een bericht willen retweeten, maakt het bedrijf bekend tegen BuzzFeed News. Met de test wil Twitter zijn gebruikers subtiel een duwtje geven om zich netter te gedragen.

Gebruikers kunnen door de emojisuggestie bijvoorbeeld kiezen om een hart te plaatsen als zij iets leuk vinden of een negatieve emoji kiezen als dat niet zo is.

In het laatste geval vraagt Twitter aan de gebruiker waarom hij het niet eens is met het bericht waarop hij reageert. Dat moet ervoor zorgen dat gebruikers beter nadenken over hun antwoord, in plaats van dat zij een mogelijk provocerende reactie achterlaten.

"De drempel om de tweeten is soms best hoog", zegt Twitter-topvrouw Suzanne Xie tegen BuzzFeed News. "Mensen vinden het makkelijker om iets te retweeten dan context toe te voegen, omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen."

"Nadat we hebben naar de meestgebruikte emoji's bij de optie 'Retweet met opmerking', geven we mensen nu eenvoudig de mogelijkheid om er op een te drukken en deze aan je reactie toe te voegen."

Het experiment vindt in november plaats. Het is onduidelijk of ook Twitter-gebruikers in Nederland onderdeel zijn of kunnen zijn van de test.