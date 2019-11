De crowdfundingactie om een opvolger voor internetprovider XS4ALL te financieren heeft donderdagavond het maximale bedrag van 2,5 miljoen euro bereikt. Daarmee hebben de initiatiefnemers in minder dan een week genoeg geld opgehaald om een eigen internetprovider op te richten.

KPN kondigde in juni aan dat het merk XS4ALL verdwijnt. Bestaande klanten worden ondergebracht bij KPN. Dit tot ongenoegen van veel klanten van de provider, die afgelopen maanden veel actievoerden tegen de beslissing van KPN.

De beslissing is echter definitief en daarop startte de actievoerders de crowdfundingactie om zelf een alternatieve internetprovider op te richten die aan dezelfde waarden als XS4ALL voldoet. Volgens de tekst op de actiepagina moet bij de nieuwe provider "vrijheid, privacy, innovatie en veiligheid centraal staan".

Om een eigen provider te kunnen oprichten hadden de actievoerders in ieder geval een investering van 1,25 miljoen euro nodig. Dit bedrag werd dinsdagavond al bereikt, nog geen dag na de start van de actie. Twee dagen later is dat bedrag verdubbeld.

De nieuwe provider moet in 2020 de eerste klanten kunnen verwelkomen.