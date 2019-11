De politie in de Russische hoofdstad Moskou mag gezichtsherkenningstechnologie gebruiken om burgers te identificeren en op te pakken. Dat oordeelde een rechter woensdag in een rechtszaak tussen een demonstrant en de Russische autoriteiten, meldt Vice.

De Russische activist Alena Popova demonstreerde eind 2018 in Moskou tegen seksuele intimidatie, waarna ze werd opgepakt door de politie. De demonstratie was niet toegestaan door de Russische autoriteiten en daarom moest Popova een boete betalen van 20.000 roebel (283 euro).

Volgens Popova was de arrestatie onrechtmatig, omdat de politie haar pas kon oppakken nadat gebruik was gemaakt van gezichtsherkenningssoftware. Volgens de activiste is dit in strijd met de Russische grondwet, omdat de biometrische data van burgers niet zomaar gebruikt mogen worden zonder toestemming.

Woensdag oordeelde een rechter in Rusland echter dat de politie wel het recht had om gezichtsherkenning te gebruiken, wat de weg vrijmaakt voor gezichtsherkenning op grote schaal in Rusland.

Moskou wil China achterna als het gaat om het gebruiken van gezichtsherkenningssystemen om de stad in de gaten te houden. Vorig jaar kondigde de burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin, een plan aan om 200.000 beveiligingscamera's in de stad op te hangen. Volgens Sobyanin wordt een systeem op deze schaal alleen geëvenaard door China.