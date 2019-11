De Kansspelautoriteit (Ksa) is tot nu toe 890.000 euro misgelopen door bedrijven die opgelegde boetes niet hebben betaald. Het gaat om drie bedrijven die illegaal online gokdiensten aanboden, blijkt uit een overzicht van de gokwaakhond dat donderdag is aangevuld.

Het gaat om boetes die zijn opgelegd aan drie bedrijven voor overtredingen omdat zij illegaal online kansspelen gericht op de Nederlandse markt aanboden. Dat is zonder vergunning niet toegestaan.

Onder de wanbetalers bevindt zich ook het bedrijf Globalstars, dat de eerste boete kreeg die ooit door de Ksa is opgelegd voor het illegaal aanbieden van online gokdiensten. Het bedrijf heeft verzuimd om 100.000 euro te betalen sinds de boete in 2013 werd opgelegd.

Ook de bedrijven Redcorp en Bluemay zijn in het verleden door de Ksa beboet, maar hebben de verschuldigde bedragen niet overgemaakt. De aanbieders zijn allebei in zowel 2014 als 2015 beboet en moesten in totaal 370.000 euro en 420.000 euro betalen.

Globalstars en Redcorp zijn inmiddels opgeheven. Bluemay is failliet. Dat maakt het voor de Ksa onwaarschijnlijk dat de 890.000 euro nog geïnd wordt, erkent de Ksa tegenover NU.nl.