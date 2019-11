Twee oud-medewerkers van Twitter zijn woensdag door de Verenigde Staten aangeklaagd wegens spionage. De mannen zouden tegen betaling privégegevens van kritische Twitter-gebruikers aan Saoedi-Arabië hebben doorgespeeld.

Ook een derde persoon is aangeklaagd. Het gaat om een Saoediër die op dit moment vastzit in de Verenigde Staten en voor de Saoedische koninklijke familie zou werken. Hij zou fungeren als de schakel tussen Saoedi-Arabië en de twee Twitter-medewerkers.

Volgens de aanklacht heeft een van de voormalige Twitter-medewerkers zich in 2015 meerdere malen toegang verschaft tot het account van een prominente persoon met kritiek op de Saoedische koninklijke familie. Daarbij kon hij onder meer het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker bekijken.

De man zou inzicht hebben gehad in de informatie van zesduizend accounts. Volgens de aanklacht gaat het onder anderen om 33 mensen waarover Saoedi-Arabië informatie van Twitter wilde krijgen. Het gaat daarbij om gebruikers die volgens het land worden verdacht van criminele activiteiten en daarom heeft Saoedi-Arabië bij Twitter inzageverzoeken ingediend. "Deze informatie kan gebruikt worden om de Twitter-gebruiker te identificeren en lokaliseren", aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

In de aanklacht tegen de drie mannen staat onder andere dat ze voor de Saoedische koninklijke familie werkten zonder dat gemeld te hebben aan de Amerikaanse overheid.

Twitter bedankt FBI voor onderzoek

Twitter bedankte in een verklaring de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie voor het onderzoek in de zaak. "We erkennen dat kwaadwillende gebruikers veel moeite doen om onze diensten te ondermijnen", zegt het bedrijf.

Volgens de aanklacht vonden de meeste spionageactiviteiten in 2014 en 2015 plaats. Destijds was Mohammed Bin Salman in opmars.

Saoedi-Arabië krijgt al langer kritiek op zijn pogingen om dissidenten en kritische Saoediërs de mond te snoeren. Kroonprins Bin Salman wordt in verband gebracht met de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat Turkije in oktober 2018.