Tumblr heeft een nieuwe functie uitgebracht voor groepsgesprekken, meldt The Verge. Hiermee kunnen gelijkgestemden met elkaar over specifieke onderwerpen praten.

De groepen zijn vanaf woensdag in de Tumblr-app te vinden via een icoon rechtsboven in beeld. Het gaat om openbare plekken in de app. Iedereen kan meelezen, maar alleen bevestigde leden kunnen berichten plaatsen.

Volgens The Verge is het idee dat liefhebbers van een bepaalde niche met elkaar in contact kunnen komen en een plek hebben om met elkaar over gezamenlijke interesses te praten. In de groepschats is ruimte voor maximaal honderd mensen en berichten verdwijnen na 24 uur. Mensen die in het gesprek willen, moeten toegelaten worden door de beheerder.

Tumblr zegt dat leden van een groep het kunnen aangeven als er haatdragende- of pestberichten worden geplaatst. De beheerder kan er vervolgens voor kiezen een persoon uit de groep te zetten. Het is ook mogelijk om alleen het vervelende bericht te verwijderen.