Twitter rolt deze week de functie Topics uit, waarmee gebruikers naast mensen ook berichten binnen bepaalde onderwerpen kunnen volgen. Dat bevestigt Twitter aan The Verge.

Het gaat om ruim driehonderd onderwerpen, waaronder sport, entertainment en gaming. Gebruikers die de onderwerpen volgen, krijgen berichten te zien van gebruikers die als deskundig worden gezien op het gebied van dat onderwerp.

Twitter bekijkt welke tweets er in de tijdlijn moeten verschijnen door eerst op woorden te scannen die met het onderwerp te maken hebben. Daarna wordt bekeken of een tweet van iemand komt die vaker over het onderwerp schrijft. Verder wordt interactie met het bericht gemeten. Hoe meer mensen reageren of retweeten, des te groter de kans dat de tweet in het overzicht terechtkomt.

Bij de onderwerpen zijn categorieën zoals politiek vooralsnog niet inbegrepen. Twitter zegt dat het Topics-algoritme nog niet klaar is voor onderwerpen die gevoelige informatie kunnen bevatten. Als een tweet desinformatie bevat en het algoritme pikt het bericht op, zou de tweet een groot publiek kunnen bereiken.

Twitter wil zijn dienst met het toevoegen van Topics toegankelijker maken voor nieuwe en bestaande gebruikers. De functie komt vanaf 13 november wereldwijd beschikbaar.