Gemiddeld besteedde de Nederlander het afgelopen jaar 79 minuten per dag aan sociale media, blijkt uit een onderzoek van Multiscope. In 2017 werd er vier minuten per dag langer aan de diensten besteed.

Alles bij elkaar opgeteld zitten Nederlanders per dag 1,1 miljard minuten op sociale media. In 2017 was dat nog 1,2 miljard minuten. De meeste tijd gaat zitten in apps van techbedrijf Facebook. Bij de tijdsverdeling leiden WhatsApp en Facebook met 32 procent, daarna volgt Instagram met 8 procent.

Mensen besteden gemiddeld vijf minuten per dag minder aan Facebook en vier minuten minder aan WhatsApp, vergeleken met 2017. Het Instagram-gebruik is juist met gemiddeld twee minuten per dag gestegen.

Multiscope denkt dat het socialemediagebruik van Nederlanders verder zal afnemen. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Facebook-gebruikers de dienst over een jaar minder vaak (26 procent) of helemaal niet meer (3 procent) te gebruiken. Bij diensten als Facebook Messenger, Snapchat en Twitter wordt ook een daling verwacht.

WhatsApp en Instagram lijken de uitzonderingen. Bij deze diensten zeggen juist meer mensen dat ze de dienst vaker gaan gebruiken.