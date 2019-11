Telecomprovider Tele2 stopt op 15 november 2020 met het aanbieden van prepaiddiensten. Klanten die de diensten willen blijven gebruiken, kunnen gratis overstappen naar T-Mobile Prepaid.

Tele2 stopt met het aanbieden van prepaiddiensten vanwege de samenvoeging met T-Mobile. Klanten die prepaid van Tele2 gebruiken en dat willen blijven doen, kunnen tot 14 december dit jaar kosteloos overstappen naar T-Mobile Prepaid. Ook kunnen zij hun nummer houden en beltegoed laten overzetten.

Voor klanten die niet overstappen blijft het beltegoed en het telefoonnummer beschikbaar tot 15 november 2020. Daarna komt dat te vervallen. Huidige klanten van Tele2 die gebruikmaken van een prepaiddienst kunnen hun tegoed nog tot het einde van deze maand opwaarderen.

In februari van dit jaar werd de fusie van T-Mobile met Tele2 afgerond. De bedrijven zijn samengegaan als één bedrijf. Dit zorgde er in augustus al voor dat Tele2 Zakelijk-abonnementen niet meer afgesloten konden worden. Deze dienst ging over in T-Mobile Ondernemen.