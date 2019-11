De nieuwe no-flyzone voor drones boven de Flevopolder wordt donderdag van kracht. Dit betekent dat amateurs in een groot deel van de provincie Flevoland niet meer een drone mogen laten vliegen. Alleen mensen met een speciaal brevet mogen nog beperkt drones in het gebied laten vliegen.

Vanwege de nieuwe no-flyzone is het voor hobbyisten niet meer toegestaan om in het gebied rondom Lelystad Airport drones te laten vliegen. Ook vliegers met het zogenoemde ROC-light-brevet mogen geen drone meer in het gebied laten vliegen.

Het ROC-light-brevet is verplicht voor organisaties of personen die tegen vergoeding een drone laten vliegen. Met dit brevet mag iemand op meer plekken in Nederland een drone laten vliegen, bijvoorbeeld boven mensenmenigten.

Vliegers met een normaal ROC-brevet mogen wel actief blijven in de Flevopolder, maar hiervoor gelden wel enkele beperkingen. Zo mag de drone niet hoger dan 45 meter vliegen en moet er radiocontact zijn tussen de luchtverkeersleiding en de bestuurder van de drone. Daarnaast moet voorafgaand aan elke vlucht een vliegplan worden ingediend bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Gecontroleerd luchtruimgebied Lelystad Airport

Boven de Flevopolder geldt vanaf 7 november een nieuwe zogenoemde CTR. CTR staat voor Control Regions, oftewel gecontroleerde luchtruimgebieden. Deze gebieden, waar het niet is toegestaan om drones te laten vliegen, zijn vooral te vinden rond Schiphol en andere Nederlandse vliegvelden.

Het nieuwe luchtruimgebied wordt ingevoerd voor het vliegveld Lelystad Airport. Dit vliegveld wordt naar verwachting pas in 2020 geopend, maar de LVNL en het Commando Luchtstrijdkrachten van Defensie (CLSK) nemen al wel de luchtverkeersleiding over. Dat gebeurt ter voorbereiding op de nieuwe functie van het vliegveld. Zo zullen er straks vakantievluchten vertrekken.

De luchtverkeersleiders nemen donderdag hun positie in op het vliegveld. Piloten van vluchten die er voorheen vertrokken, zorgden er zelf voor dat alles veilig verliep.