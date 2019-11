De Zuid-Koreaanse telefoonfabrikant LG brengt de Dual Screen G8X ThinQ op 14 november in Nederland uit. Het gaat om een smartphone en een apart hoesje dat een extra scherm bevat, waar de telefoon in geklikt kan worden.

Het tweede scherm van de nieuwe smartphone kan 360 graden draaien, wat betekent dat deze kan worden dichtgeklapt. Ook kan hij opengevouwen worden met aan beide kanten een scherm. Hierbij wordt alleen de case gevouwen en niet het scherm zelf, zoals het geval is bij de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X.

De telefoon maakt verbinding met het tweede scherm als hij over een USB-aansluiting in de hoes wordt geschoven. Zo kunnen de schermen samen gebruikt worden, maar kan de telefoon ook in zijn kleinere vorm gebruikt worden als hij uit de hoes wordt gehaald.

De twee schermen kunnen vooral gebruikt worden om te multitasken, bijvoorbeeld bij het maken van aantekeningen tijdens een presentatie, of bij het versturen van een bericht terwijl je een video bekijkt.

Camera's en overige specificaties

De G8X ThinQ heeft aan de voorkant een camera met 32 megapixel. Aan de achterkant bevat de telefoon twee camera's: een normale lens met 12 megapixel, en een grootlens met 13 megapixel. De groothoeklens kan gebruikt worden om een meer uitgezoomde foto te maken.

Beide schermen zijn oledschermen van 6,4 inch met een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. In het scherm is een vingerafdrukscanner verwerkt om de telefoon te kunnen ontgrendelen.

De smartphone wordt aangestuurd door een Snapdragon 855-processor en heeft 6 gigabyte (GB) aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen van 128 GB kan met behulp van een microSD-kaart worden uitgebreid naar maximaal 2 terabyte. Verder heeft de telefoon een accu met een capaciteit van 4.000 mAh, die opgeladen kan worden met snellaadtechnologie.

Het nieuwe toestel van LG kost 949 euro.