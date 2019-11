WhatsApp-gebruikers die ongevraagd worden toegevoegd aan een groepschat, kunnen dat nu voorkomen. Het bedrijf laat gebruikers voortaan bepalen wie hen wel of niet aan een groepschat toevoegt. De functie geeft gebruikers de mogelijkheid om zich te beschermen tegen ongewenste chatgesprekken met meerdere mensen.

Gebruikers kunnen met de instellingen van hun app bepalen wie hen kan toevoegen aan groepen. Op die manier kunnen zij het voor iedereen buiten hun contactenlijst of specifieke contacten onmogelijk maken om hen aan groepen toe te voegen. De geblokkeerde gebruiker krijgt op dat moment nog geen melding.

Geblokkeerde gebruikers kunnen een WhatsApp-gebruiker wel alsnog privé een uitnodiging sturen om diegene aan een groep toe te kunnen voegen.

De geblokkeerde gebruiker krijgt in dat geval eerst de melding dat handmatig toevoegen niet mogelijk is, maar kan vervolgens dus wel via een privéchat een uitnodiging versturen. Die moet handmatig door de ontvanger worden geaccepteerd.

Het bericht is aan te passen met een persoonlijke boodschap. De ontvanger heeft drie dagen de tijd om zichzelf al dan niet aan de groep toe te voegen.