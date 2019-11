Het omstreden internetforum 8kun (voorheen 8chan) heeft moeite om online te blijven sinds het platform zaterdag terugkeerde op het reguliere internet. Volgens beheerder Ronald Watkins heeft het forum last van "aanhoudende aanvallen", meldt hij dinsdag op Twitter.

Van wat voor aanvallen 8kun precies last heeft, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een ddos, waarbij de servers van een dienst worden bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer om ze onbereikbaar te maken. Watkins waarschuwde eerder al dat 8kun onbereikbaar zou kunnen zijn door dit soort aanvallen.

Het omstreden internetforum ging in augustus offline na een schietpartij in de Amerikaanse staat Texas waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De politie onderzocht vervolgens of een op 8chan geüpload manifest van de dader afkomstig was.

Het forum profileerde zich als een vrijplaats voor de vrijheid van meningsuiting. Dat had tot gevolg dat 8chan een broedplaats werd voor rechts-extremistisch gedachtegoed. Dat was onder meer het geval op het controversiële subforum /pol/, dat werd gebruikt om over politiek te praten.

Op 8kun is /pol/ vooralsnog niet terug te vinden. Desondanks vrezen critici dat het forum ook onder zijn nieuwe naam extremisten en complotdenkers aantrekt.