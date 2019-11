De Russische president Vladimir Poetin roept op om Wikipedia te "vervangen" door een "moderne" online encyclopedie, bericht het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

"Het is beter om Wikipedia te vervangen door de online Grote Russische Encyclopedie", zei Poetin dinsdag tijdens een bijeenkomst voor de Russische taalraad. "Op die manier zal het, in elk geval, betrouwbare informatie bevatten in een moderne vorm."

Rusland wil 1,7 miljard roebel (ruim 24 miljoen euro) vrijmaken om in de komende drie jaar een online encyclopedie op te zetten. Het geld moet gaan naar de uitgever van de Grote Russische Encyclopedie, die sinds 2004 wordt gepubliceerd.

Het is onduidelijk hoe Poetins wens om Wikipedia door deze encyclopedie te "vervangen" er precies uit moet zien.

Wikipedia wordt door gebruikers aangepast

In augustus riep de Russische minister voor media studenten op om Wikipedia niet te gebruiken, aangezien de informatie niet altijd geverifieerd is. De encyclopedie is volgens hem niet betrouwbaar omdat Wikipedia-pagina's altijd door iedereen aangepast kunnen worden.

De Russischtalige versie van Wikipedia bestaat sinds 2001 en telt bijna 1,6 miljoen artikelen. In 2015 werd de online encyclopedie in heel Rusland voor een aantal uur geblokkeerd vanwege een pagina over hasj.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Rusland 1,7 miljoen roebel vrij wil maken voor de online Grote Russische Encyclopedie. Het betreft 1,7 miljard roebel.