Facebook overweegt een verbod op losstaande accounts op zijn berichtendienst Messenger. Een deel van de accounts zonder koppeling met een Facebook-profiel wordt gebruikt voor criminaliteit en andere ongewenste zaken, aldus het bedrijf.

Een verplichte koppeling aan Facebook-profielen zou betekenen dat gebruikers moeten inleveren op hun privacy, maar zou Facebook meer inzichten kunnen geven in misbruik. Die informatie is bruikbaar om accounts te blokkeren of de politie te informeren in geval van criminaliteit.

Facebook wil zijn Messenger-berichtendienst ook beter integreren met de chatdiensten van WhatsApp en Instagram. Op die manier moet het voor gebruikers mogelijk worden om tussen de drie apps berichten naar een andere gebruiker te sturen.

De voorgenomen stap is omstreden, deels omdat Facebook daarbij ook een sterke vorm van versleuteling toe wil passen. Die encryptie maakt het onmogelijk voor Facebook om de inhoud van berichten in te zien. Opsporingsdiensten vrezen dat het op die manier voor criminelen makkelijker wordt om misbruik te maken of te verhullen.

Messenger biedt sinds 2016 een optie die berichten voor Facebook onleesbaar maakt, maar dat is niet te standaard. Op WhatsApp zijn berichten wel standaard versleuteld met deze sterke vorm van encryptie.