Zelfrijdende auto's van Uber zijn in de achttien maanden voor het dodelijke ongeluk met een voetganger in maart vorig jaar 37 keer betrokken geweest bij een ongeluk. Dat zei de Amerikaanse verkeersveiligheidsinstantie National Transportation Safety Board dinsdag, schrijft Reuters.

In 33 gevallen ging het om andere voertuigen die tegen een testauto aanreden. Het ging onder andere om een geval waar een gebogen paaltje de weg voor de auto versperde en een situatie waarin de chauffeur het stuur overnam om een spookrijder te ontwijken. De bestuurder reed vervolgens op een geparkeerde auto.

De niet-fatale ongelukken vonden plaats tussen september 2016 en maart 2018. In maart 2018 reed een testauto in op een voetganger in de Amerikaanse staat Arizona, nadat de auto te laat de remmen had ingezet. Uber zou eerder een noodremsysteem in de auto hebben uitgezet.

De crash in Arizona was het eerste dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto. Uber staakte daarna zijn test met de zelfrijdende auto's, maar hervatte die weer in december vorig jaar met verbeterde noodprocedures en veiligheidssystemen.

De Amerikaanse verkeersveiligheidsinstantie doet momenteel onderzoek naar de crash.