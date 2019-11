Beslissingen over het verwijderen of aanpassen van video's op videoapp TikTok worden genomen op basis van regels van het Chinese moederbedrijf ByteDance. Dat zeggen zes anonieme ex-medewerkers van TikTok tegen The Washington Post.

De populaire muziekvideoapp ligt op dit moment onder vuur in de Amerikaanse senaat. Amerikaanse senatoren maken zich zorgen over de invloed van China op het beleid achter de app. TikTok ontkent inmenging door het moederbedrijf stellig.

Volgens de bronnen van de krant die tot begin dit jaar bij het bedrijf werkten, werden er regelmatig beslissingen opgelegd door het moederbedrijf. Het zou onder andere gaan om het verbergen of verwijderen van video's waarin politiek debat werd gevoerd of video's waarin twee mensen elkaar uitgebreid zoenden. De Amerikaanse werknemers zouden regelmatig in opstand zijn gekomen tegen deze beslissingen, omdat ze indruisen tegen Amerikaanse waarden.

Vanessa Pappas, topvrouw van het bedrijf in de Verenigde Staten, zegt in een verklaring aan The Washington Post dat er "in eerste instantie sprake was van een 'one-size-fits-all'-beleid, maar we hadden al snel door dat dat niet werkt".

De app zou in de VS inmiddels door een team uit Californië beheerd worden, "omdat we dat beter kunnen doen zonder dat managers tienduizend mijl verderop zich mengen in onze beslissingen". Op dinsdag vindt er een hoorzitting plaats in de Amerikaanse senaat over de relatie tussen China en Amerikaanse techbedrijven.