Welke wifispeaker is het best en welke luidspreker heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Wifispeakers zijn handig, omdat je hiermee naar streamingdiensten zoals Spotify of Apple Music kunt luisteren via draadloze netwerk in huis.

De Consumentenbond testte meer dan vijftig wifispeakers. Hierbij werd rekening gehouden met de geluidskwaliteit, gebruiksgemak, aansluitingen en het energieverbruik van de apparaten.

Beste uit de Test: Naim MU-SO QB Prijs: 699 euro

Lijningang: Ja

AirPlay: Ja

De MU-SO Q8 van het merk Naim komt met een score van 9,0 het beste uit de test. Het betreft een vrij grote, kubusvormige speaker die aan elke kant ruim 21 centimeter is.

De geluidskwaliteit is goed en bij hoog volume blijft de klank uitstekend. Nadelen zijn wel dat de speaker redelijk duur is en dat het energieverbruik in de standbystand hoger is dan gemiddeld.

De luidspreker heeft een lijningang zodat hij met draad te gebruiken is met andere apparaten, zoals een laptop, smartphone of platenspeler. Daarnaast is er een app waarmee de afspeelfuncties bediend kunnen worden. Een handige extra is de USB-ingang, waarmee je je telefoon kan opladen.

De Yamaha WX-010 is een middelgrote wifispeaker met afmetingen van 12 x 16 x 13 cm. De luidspreker heeft een rechthoekige vorm. Met een bijhorende app kun je afspeelfuncties bedienen.

De geluidskwaliteit wordt met een 8,8 als goed beoordeeld. Bij hoog volume is de klank uitstekend. Op dat gebied wordt de speaker beoordeeld met een 10.

De Yamaha heeft geen lijningang. Dat betekent dat andere apparaten er niet op aangesloten kunnen worden. Wel ondersteunt de speaker Bluetooth en AirPlay en kan een netwerkkabel worden gekoppeld.

