Het gerechtshof in Arnhem heeft bepaald dat provider VodafoneZiggo geen gegevens van klanten hoeft te verstrekken aan Dutch Filmworks. De filmdistributeur eiste de namen, adressen en woonplaatsen (NAW-gegevens) van 377 illegale downloaders van de film The Hitman's Bodyguard op basis van verworven IP-adressen.

Dutch Filmworks maakte in 2017 bekend de illegale downloaders per brief te willen benaderen met een voorstel tot betaling van 150 euro. Om dat te kunnen doen, wilden zij dat VodafoneZiggo de NAW-gegevens van de betreffende klanten aan hen verstrekte op basis van de bijbehorende IP-adressen.

Het bedrijf wil geld zien voor de gemiste opbrengsten, maar een stap naar de rechter voorkomen als de downloaders akkoord gingen met de betaling. Een echte 'downloadboete' is het overigens niet, omdat het bedrijf niet bevoegd is om deze zelf op te leggen.

Uitspraak in eerste aanleg: geen inzage

VodafoneZiggo weigerde echter om Dutch Filmworks inzage te verlenen in de NAW-gegevens en werd in eerste aanleg in het gelijk gesteld door de rechter. De filmdistributeur moest beter onderbouwen wat er met deze gegevens zou gebeuren.

Bovendien hoeft een IP-adreshouder volgens de rechter niet noodzakelijkerwijs ook de illegale downloader van het materiaal te zijn. Dat kan iedereen zijn die toegang heeft tot de internetverbinding van de persoon achter de NAW-gegevens.

Hof: "Privacybescherming van de Ziggo-klanten weegt zwaarder"

Het Arnhemse Hof oordeelde dinsdag ook dat Dutch Filmworks te onduidelijk is over wat zij van plan zijn met de gegevens. Ook is het hof het Hof bij het standpunt dat de mogelijkheid bestaat dat niet alle klanten daadwerkelijk zelf de downloader waren.

Daarom weegt de privacybescherming van de VodafoneZiggo-klanten op dit moment zwaarder dan het belang van Dutch Filmworks om zijn filmrechten te beschermen. Ziggo hoeft de gegevens daarom niet te verstrekken.

Een woordvoerder van VodafoneZiggo laat weten "tevreden te zijn dat er in deze zaak duidelijkheid is". Dutch Filmworks laat in een reactie aan NU.nl weten momenteel nog niet op de uitspraak te kunnen reageren.