De mobiele betaaldienst Apple Pay is vanaf dinsdag ook beschikbaar voor klanten van de Rabobank, zo meldt de bank. Zij kunnen de dienst activeren in de Rabobank-app. Rabobank is na ING, Bunq en ABN AMRO de vierde Nederlandse bank die de dienst ondersteunt.

Met de dienst kun je bij betaalautomaten contactloos betalen met je iPhone of Apple Watch. Dit gebeurt via de Wallet-app, Apples digitale portemonnee.

Elke betaling verifieer je met je vingerafdruk, gezichtsherkenning of de draagdetectie van de Apple Watch. Hierdoor is het ook bij bedragen boven de 25 euro niet langer nodig om een pincode in te voeren.

Op de iPad en Mac kan via de Safari-browser en in apps met Apple Pay worden betaald. Gebruikers toetsen hun code in of gebruiken de vingerafdrukscanner of gezichtsscanner. Oudere Macs maken gebruik van een gekoppelde iPhone of Watch.