Yubico heeft maandag een nieuwe versie van zijn bekende wachtwoordsleutel YubiKey aangekondigd. De YubiKey Bio gebruikt een vingerafdrukscanner om de identiteit van de gebruiker te bevestigen.

De YubiKey Bio is een soort USB-stick die je kunt gebruiken om online accounts extra te beveiligen. Deze zogenoemde tweestapsverificatie werkt door naast je wachtwoord in te voeren, ook de YubiKey in een computer of laptop te steken. Het apparaat herkent de sleutel en keurt de inlogpoging goed.

De YubiKey Bio is anders dan de andere producten van Yubico, want de Bio heeft een vingerafdrukscanner. Daar legt de gebruiker een vinger op om de inlogpoging goed te keuren. Het is voor het eerst dat Yubico een sleutel met enige vorm van biometrische beveiliging uitbrengt.

Voor nu heeft het apparaat alleen een standaard USB-aansluiting. Mogelijk wordt het assortiment in de toekomst uitgebreid met USB-C voor Android-telefoons en MacBooks, of Lightning voor iPhones. Eerdere versies van de YubiKey verschenen ook met die aansluitingen.

Wanneer het apparaat gekocht kan worden en hoeveel het gaat kosten, heeft Yubico nog niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk of de sleutel in Nederland beschikbaar komt, maar eerdere producten van Yubico waren dit wel.