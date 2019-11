De stand-upshow van Seth Meyers op Netflix krijgt een speciale knop om grappen over de Amerikaanse president Donald Trump over te slaan. De knop is vergelijkbaar met de knop die in het begin van een aflevering van een serie verschijnt om de intro over te slaan, vertelt de comedian aan CNN.

Meyers, die normaal gesproken voor zijn Amerikaanse praatprogramma Late Night achter een bureau zit, vertelt in zijn Netflix-show Lobby Baby over zijn persoonlijke leven. In zijn optreden zit zich ook een onderdeel waarin hij achter elkaar meerdere grappen over Trump maakt.

"Het kwam in me op dat omdat het op Netflix was, er een mogelijkheid zou zijn waarmee mensen dit deel kunnen overslaan", aldus Meyers tegen CNN. "Het is een manier om te reageren op mensen die gaan zeggen: 'Oh, laat me raden: er zitten grappen over de president in'."

Volgens Meyers moeten Netflix-kijkers de knop zien als een grapje op zichzelf. De komiek vermoedt niet dat mensen de functie daadwerkelijk gaan gebruiken zodra Lobby Baby vanaf dinsdag beschikbaar is.