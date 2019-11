Het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez schikt in een rechtszaak die draait om het blokkeren van Twitter-volgers, meldt de New York Post maandag.

De Democraat werd in juli aangeklaagd door een voormalig politicus uit New York. Dat gebeurde vlak nadat een Amerikaans hof oordeelde dat president Donald Trump met zijn account @realDonaldTrump geen mensen mag blokkeren.

Volgens het hof druist het blokkeren van Twitter-gebruikers door de president in tegen de vrijheid van meningsuiting, omdat deze gebruikers de tweets van de president niet meer kunnen zien en er ook niet op kunnen reageren.

Dov Hikind, een voormalig Democratische politicus, klaagde Ocasio-Cortez na de uitspraak aan, nadat hij door het account @AOC was geblokkeerd. Hij zei erachter te willen komen of de uitspraak ook geldt voor een Amerikaans congreslid.

Net als Trump heeft Ocasio-Cortez op Twitter meerdere gebruikersnamen. Naast het officiële @repAOC met bijna 200.000 volgers gebruikt het congreslid ook haar profiel @AOC om zich politiek te uiten. Dit account telt 5,7 miljoen volgers.

Congreslid zegt het recht te hebben mensen te blokkeren

Ocasio-Cortez heeft de New Yorkse oud-politicus inmiddels gedeblokkeerd, meldt Hikind op Twitter. De politica zegt in een verklaring dat haar actie "achteraf gezien verkeerd en ongepast" was. Ook heeft ze als onderdeel van de schikking haar excuses aangeboden.

Daarnaast blijft het congreslid erbij het recht te hebben mensen te blokkeren die haar "bedreigen of account uitbuiten voor commercieel gewin of andere ongepaste doeleinden".